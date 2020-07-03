Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 5 ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 59 şüpheliden 56'sı tutuklandı.

03.07.2020 18:04 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:16
İstanbul'da 5 ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 59 şüpheliden 56'sı tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran'da Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe ve Maltepe'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 56'sı tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilmişti. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Maltepe, Güncel, Haber
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