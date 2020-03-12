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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentteki 9 adrese, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının da katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şahıs adliyeye sevk edildi.

12.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:04
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede
Eskişehir 'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentteki 9 adrese, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının da katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'sokak satıcılarına' yönelik operasyon yapılmıştı. Bu kapsamda; Hacı Seyit, Mustafa Kemal Paşa, Fevziçakmak, Çamlıca, Gazipaşa, Gültepe, Akcami ve Yeşiltepe mahallelerinde bulunan toplam 9 adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının da katılımı ile eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamında, 24,02 gram gelen bonzai, 6 adet ekstasy uyuşturucu hap, 0,51 gram gelen metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir, 3. Sayfa

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