Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haber

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

12.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:40
'un ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda O.K, S.E. ve D.K'nin yapılan üst aramalarında 35 adet farklı renkte ekstazi hap ve uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 6 bin 575 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan S.E ile D.K. serbest bırakıldı, O.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 19:53:02