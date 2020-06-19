Uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
19.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:36
Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.A, İ.G. ve T.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerin araç ve ikametlerinde satışa hazır halde 3 ayrı pakette bir miktar esrar ile evin farklı yerlerinde gizlenmiş uyuşturunun yanı sıra hassas terazi ve çeşitli eşyalar bulundu.
Operasyonda toplam 1 kilo 154 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden İ.G. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA