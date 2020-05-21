Uyuşturucu operasyonunda iki kişiye tutuklama
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki kişi, tutuklandı.
21.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:54
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen N.D'nin Neşetiye Mahallesi'ndeki çiftliğine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde yapılan aramada 350 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 dijital terazi ve 3 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda N.D ile nikahsız yaşayan H.N.C de gözaltına alındı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA