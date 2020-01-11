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Uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

11.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:38
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.
Zanlıların üzerilerinde, araçları ve adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 913 uyuşturucu hap, 21 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. ve M.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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