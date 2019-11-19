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Uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 780 gram Afyon sakızı ele geçirildi, İranlı şüpheli gözaltına alındı.

19.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:32Uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu zanlı gözaltına alındı
İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 780 gram Afyon sakızı ele geçirildi, İranlı şüpheli gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuripaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mahallede uygulama yapan ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen İranlı Davoud V'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 780 gram Afyon sakızı ve 1 cep telefonu ele geçirdi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Kaynak: AA

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