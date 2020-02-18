Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu operasyonunda kaçan şahıs kovalamaca sonrası yakalandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonunda kaçan şahıs kovalamaca sonrası yakalandı

Denizli'de jandarma KOM ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:59Uyuşturucu operasyonunda kaçan şahıs kovalamaca sonrası yakalandı
'de jandarma KOM ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçan şüphelilerden birisi ise dere yatağında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Pamukkale ilçesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı yapıldı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 7 şahıs gözaltına alınırken, değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınmak isterken ekiplerin elinden tarım arazisine kaçan M.K (42) isimli şahıs yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonrası dere yatağında polis ekiplerinin de desteği ile yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, operasyonun 3 aylık takip sonrası yapıldığı gerçekleştirildiği öğrenildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
18.02.2020 17:07:30