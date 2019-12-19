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Uyuşturucu operasyonunda oğlu tutuklanan anneden diğer zanlılara tepki

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan 6 kişiden birinin annesi, adliye önünde oğlunun arkadaş kurbanı olduğunu öne sürerek diğer zanlılara tepki gösterdi.

19.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:57
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan 6 kişiden birinin annesi, adliye önünde oğlunun arkadaş kurbanı olduğunu öne sürerek diğer zanlılara tepki gösterdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekip, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Fatih, Yeşilevler ve Karasoku mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.
Uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen zanlıların kimliğini tespit eden ekipler, bulundukları adreslere operasyon düzenledi.
Zanlılar Emine D. (20), Gurbet B. (29), Mine H. (40), Sedef G. (31), Halil İbrahim Ö. (22), Bülent T. (22), Nezir T. (23), Mehmet Raci T. (25), Tahir G. (19), Ramazan A. (23) ve Yakup B. (26) operasyonla yakalandı.
Operasyonda, 17,40 gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 110,76 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 825 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4'ü kadın 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bir otelde 33,36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili şüpheliler Tahir G, Ramazan A. ve Yakup B. ile birlikte yakalanan Mehmet Raci T'nin annesi G.T. adliye önünde oğlunun arkadaş kurbanı olduğunu belirterek diğer zanlılara önce tepki gösterdi ardından da tükürdü.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Mehmet Raci T, Halil İbrahim Ö. ve Tahir G. ile kadınlardan Emine D, Gurbet B. ve Mine H. tutuklandı, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu operasyonunda oğlu tutuklanan anneden diğer zanlılara tepki

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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