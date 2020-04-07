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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

07.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:01
Kars 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uygulama noktasında durdurduğu araçta bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalayarak gözaltına aldığı Ü.Ç ile O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan iki zanlı, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapma suçundan tutuklandı.
Kentte polis ekiplerinin 5 Nisan'da narkotik dedektör köpeği "Odin" desteğiyle sanayi kavşağındaki uygulama noktasında bir otomobilde yaptığı aramada, 430 gram sentetik uyuşturucu ile 3 hap ele geçirilmiş ve araçtaki iki kişi gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Kars, Güncel

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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