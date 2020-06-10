Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 kişiden biri tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden biri tutuklandı.

10.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:47
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 24 şüpheliye yönelik Atkaracalar, Kurşunlu, Çerkeş ve Bayramören ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"Drone" destekli gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 200 gram esrar, 11 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 350 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 143 av fişeği, 3 sustalı bıçak, bir muşta, bir kelepçe, bir elektronik terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, bir esrar üretme değirmeni, 5 kök kenevir, 4 tüfek mermisi, 3 cep telefonu, bir sim kart ve çok sayıda uyuşturucu kullanımında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, F.K, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 kişiden biri tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Çankırı, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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