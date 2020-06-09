Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 39 şüpheliden 34'ü tutuklandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 39 zanlıdan 34'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:30
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 39 zanlıdan 34'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik istihbarat kapsamında, 5 Haziran'da 34 zanlının yakalamasının ardından 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 39 zanlıdan 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde, 5 Haziran'da 41 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı. 3,5 gram toz esrar, 1 kilo 6 gram kubar esrar, 17 kök Hint keneviri, 14 gram kenevir tohumu, 147,35 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu hap ile 3 tabanca, 4 şarjör, 2 bıçak, 3 av tüfeği, 3 el telsizi, 34 cep telefonu ele geçirilmişti. Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 39 şüpheliden 34’ü tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Hatay, Güncel, Haber

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