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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

07.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:36
'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Merzifon ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Şubat'ta İstanbul'dan gelen bir otomobili Meray mevkisinde durdurarak gizli bölmelere saklanmış 774 gram esrar ele geçirmiş, otomobildeki 4 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA


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