Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Merzifon ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Şubat'ta İstanbul'dan gelen bir otomobili Meray mevkisinde durdurarak gizli bölmelere saklanmış 774 gram esrar ele geçirmiş, otomobildeki 4 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.