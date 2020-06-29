Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Adana'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

29.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:13
Adana'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Hadırlı ve Yeşilyurt ile Yüreğir ilçesindeki Kiremithane mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.B, S.K, U.A, Y.G. ve S.B'yi gözaltına aldı.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Dünya
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Sakarya’da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Güncel
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Magazin
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Bitlis’te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor Ekonomi
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Haberler››Güncel››Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:20: Doğa harikası Cil Gölü'nün kuruması önlenecek - Haber 11:19: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı... - Haber 11:18: İstilacı tür "esrarengiz fareler" doğa dostu çıktı - Haber 11:17: PKK'nın sözde "kadın meclisi sözcüsü"nün eylemleri tanık ifadesinde - Haber 11:17: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli... - Haber 11:02: Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok - Haber 10:44: Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı - Haber 10:50: Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi - Magazin 09:49: İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı - Magazin 07:56: Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu - Magazin