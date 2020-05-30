Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:43
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Cumhuriyet mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 3 kilo 10 gram esrar ve 444 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.C.Ç. (22), M.B. (26), O.B. (27), E.K. (31) tutuklandı, R.B. (51) ve M.Y. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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