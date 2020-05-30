Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
30.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:43
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Cumhuriyet mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 3 kilo 10 gram esrar ve 444 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.C.Ç. (22), M.B. (26), O.B. (27), E.K. (31) tutuklandı, R.B. (51) ve M.Y. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA