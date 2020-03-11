Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
11.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:04
Adana 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt, Çukurova ilçesindeki Huzurevleri, Yüreğir ilçesindeki Çamlıbel ve Atakent mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 25 uyuşturucu hap, 284 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 430 lira ele geçirildi. Şüpheliler Ç.A, V.N, İ.P, C.B, M.C.G. ve E.D gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
Bu sırada yüzünü kazağıyla kapatan bir şüpheli önündeki basamağı fark edemeyerek takılarak yere düştü. Zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.A, V.N. ve İ.P. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt, Çukurova ilçesindeki Huzurevleri, Yüreğir ilçesindeki Çamlıbel ve Atakent mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 25 uyuşturucu hap, 284 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 430 lira ele geçirildi. Şüpheliler Ç.A, V.N, İ.P, C.B, M.C.G. ve E.D gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
Bu sırada yüzünü kazağıyla kapatan bir şüpheli önündeki basamağı fark edemeyerek takılarak yere düştü. Zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.A, V.N. ve İ.P. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Güncel
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir