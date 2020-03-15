Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
15.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:46
Adana 'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Gülpınar, Yeşilyurt ve Hürriyet ile Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa ve Dedekorkut mahallelerinde belirlediği adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ekip, evlerden birinde kadın şüpheli K.B'nin (57) şalvarının cebinde Yeşil reçeteyle satışı yapılan uyuşturucu etkili 14 hap ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği 2 bin 355 lira buldu.
Operasyon kapsamında, diğer adreslerde 495 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu hap daha ele geçiren ekipler, zanlılar S.G. (21), T.Ç. (30), A.A. (32), S.B. (29), E.Y. (19) ve E.B'yi (20) de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan S.G, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.B, T.Ç, A.A. ve S.B. tutuklandı, E.Y. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Gülpınar, Yeşilyurt ve Hürriyet ile Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa ve Dedekorkut mahallelerinde belirlediği adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ekip, evlerden birinde kadın şüpheli K.B'nin (57) şalvarının cebinde Yeşil reçeteyle satışı yapılan uyuşturucu etkili 14 hap ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği 2 bin 355 lira buldu.
Operasyon kapsamında, diğer adreslerde 495 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu hap daha ele geçiren ekipler, zanlılar S.G. (21), T.Ç. (30), A.A. (32), S.B. (29), E.Y. (19) ve E.B'yi (20) de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan S.G, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.B, T.Ç, A.A. ve S.B. tutuklandı, E.Y. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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