Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 8 kişi tutuklandı.

02.07.2020 20:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:07
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 8 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, önce uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarını takibe aldı sonra da eş zamanlı operasyon yaptı.
Narkotik ekipleri, bir kısmı suçüstü olmak üzere kullanıcıların da yer aldığı Harun Ç. (38), Ümran K. (37), İlyas G. (45), Ahmet E. (35), Doğu Ş. (37), Nurettin K. (32) ve Ömür Ç. (29) ile Ayşe Ç'yi (20) gözaltına aldı.
Operasyonlarda paketler halinde bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu hap, eroin, hint keneviri ile 1 tabanca ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada ekipler, kullanıcı ve satıcısı olmak üzere 56 kişiye adli işlem yaptığı öğrenildi. Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:30: ANTALYA Serik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Haber 21:28: Azerbaycan'da hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Haber 21:27: MERSİN 18 yıl önce kaybolan Döndü için çiftlik evinde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu - 2 - Haber 21:27: Son dakika haber | AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: "Yanlış ve teyit edilmemiş bilgi, bilgi değildir" - Haber 21:21: İsviçre'nin seyahat kısıtlaması getirdiği 29 ülke arasında Türkiye yok - Haber 21:20: TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti - Spor 20:31: KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı - Ekonomi 20:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? - Haber 19:57: Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi - Haber 09:35: Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti - Spor