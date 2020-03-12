Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:31
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Eskişehir 'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti kapsamında işlem yapılan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli K.S., S.T., S.Ç., H.S., H.A., F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.T., B.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan tutuklanan 6 şüpheli cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Haberler
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı