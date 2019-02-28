Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Esnaf ve Çalışanı Birbirlerini Suçladı

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistlere mağazasında uyuşturucu satmakla suçlanan Süleyman Narlıkaya ve çalışanı Erkan Elçi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Ev ve üst aramalarında çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. İfadelerinde birbirini suçlayan Narlıkaya ve çalışanı Elçi tutuklandı.Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda, uyuşturucu satışının Kumköy turizm merkezinde turistik eşya mağazası sahibi Süleyman Narlıkaya ve yanında çalışan Erkan Elçi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.UYUŞTURUCU VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİÖnceki gün yapılan operasyonda Erkan Elçi iş yerinde gözaltına alınırken, Süleyman Narlıkaya ise evinde yakalandı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, satışa hazır halde 4500 gram skunk, 900 ecstasy hap, 135 gram kokain, 150 gram 'kristal' denilen metamfetamin, hassas terazi, 36 tabanca fişeği, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 870 lira, 3 bin 725 euro, 155 pound, 631 dolar ile 14 bin 950 ruble ele geçirildi.BİRBİRLERİNİ SUÇLADILARJandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Burada ifade veren şüphelilerden Süleyman Narlıkaya, uyuşturucudan haberi ve ilgisi olmadığını iddia etti. Erkan Elçi ise kendisinin mağazada çalışan olduğunu belirterek, bu kadar uyuşturucuyu alacak maddi gücü olmadığını, uyuşturucunun patronu Narlıkaya'ya ait olduğunu, mağazadan yerli ve yabancı turistlere satış yaptıklarını söyledi. Şüpheliler Süleyman Narlıkaya ve Erkan Elçi, tutuklandı.- Antalya