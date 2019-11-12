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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim

Bursa'da 10 mahallede, 50 farklı adrese bin polis memuruyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan genç kız, gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim. Ben satmıyorum, içiciyim" dedi.

12.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:39

'da bin polisin katılımıyla düzenlenen şafak vakti uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyetten topuklu ayakkabı ile çıkarılan genç kız, "Pişman değilim. Ben satmıyorum, içiciyim" dedi.

50 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkezde bulunan 10 mahallede, 50 farklı adrese bin polis memuruyla eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Operasyonda özel harekat polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda narkotik köpeği görev aldı. Operasyon drone ile havadan da desteklendi.

"PİŞMAN DEĞİLİM, SATMIYORUM"

5-6 aylık bir çalışma neticesinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar arasında topuklu ayakkabı giyen genç bir kız, "Pişman değilim. Ben satmıyorum, içiciyim" dedi.

İşte düzenlenen operasyondan kareler;

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
İRONMAN:Arkadaşlar pişman olsa zaten bu işi yapmaz. Pişman mısın sorusu zorla senin suçunu hafifletelim sorusudur bence.
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