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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim"

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim" Şafak vakti uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişi adliyeye sevk edildiBURSA - Bursa'da bin polisin katılımıyla düzenlenen şafak vakti uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişi adliyeye sevk edildi.

12.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:55
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim"
Şafak vakti uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişi adliyeye sevk edildi
BURSA - 'da bin polisin katılımıyla düzenlenen şafak vakti uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyetten topuklu ayakkabı ile çıkarılan genç kız, "Pişman değilim, ben satmıyorum. İçiciyim" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkezde bulunan 10 mahallede, 50 farklı adrese bin polis memuruyla eş zamanlı şafak operasyonu yaptı.
Operasyonda özel harekat polisleri, çevik kuvvet ve çok sayıda narkotik köpeği görev aldı. Operasyon drone ile havadan da desteklendi. 5-6 aylık bir çalışma neticesinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi.
Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar arasında topuklu ayakkabı giyen genç bir kız, "Pişman değilim ben satmıyorum, içiciyim" dedi.
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız:

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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