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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

27.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:04Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ekiplerce gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik köpeği Vita'nın da katıldığı operasyonda 3 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve 3 adet lyrica (Lilika) ve kullanım aparatları ele geçirildi. Soma Emniyetinin ve Manisa narkotik ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyon sırasında gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucuyla mücadele konusunda göz açtırmayan Soma İlçe Emniyet Müdürlüğünün operasyonlara rutin olarak devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Narkotik, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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