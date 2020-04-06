Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
06.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:03
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki bir evde arama yapıldı.
Aramada 216 gram kokain, 2 bin 742 uyuşturucu hap, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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