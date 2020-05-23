Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Karaman'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

23.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:39
Karaman'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen T.B, C.B ve D.A'yı yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında ve evlerinde 330 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Öte yandan, şehre uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, Y.K'yi yakaladı, zanlının üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hümümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hümümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Elazığ’da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Haber
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Doğu Karadeniz’deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor Haber
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
İbrahim Kalın, TSK’dan istifa eden Cihat Yaycı’yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir Haber
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Haberler››Güncel››Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:33: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz" - Haber 23:33: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadelede elde ettiğimiz kazanımları korumamız ve daha ileri... - Haber 23:33: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'dan Ramazan Bayramı mesajı - Haber 23:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç gecikmeden açılışını yaptıktan sonra teşkilatımız bence Demokrasi ve... - Haber 23:30: Hümümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu - Haber 21:40: Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü - Haber 18:30: Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı - Haber 12:10: Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti - Magazin