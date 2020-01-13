Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede - Haber

Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede

AFYONKARAHİSAR ve Antalya'da cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

13.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:35Uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede
AFYONKARAHİSAR ve 'da cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sandıklı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan takibin ardından ilçede bulunan 24 adresle Antalya'daki bir adrese geçen cuma günü 'şafak operasyonu' düzenledi. Jandarma ekipleri Sandıklı'daki baskınlarda 24 şüphelinin kaldığı adreslerde yaptıkları aramalarda 110 gram eroin, 30 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Antalya'da gözaltına alınan şüpheli de Afyonkarahisar'a getirildi.

Şüpheliler Afyonkarahisar'daki Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü. İfade işlemlerinin ardından şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


- Afyonkarahisar

Antalya, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:15  (ek bilgiyle) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü - Haber
14:15  Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı - Haber
14:14  GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ - Haber
14:14  Sivas'tan yurt dışına etli pide gönderiyorlar - Haber
14:08  NPM: "Almanya'da elektrikli otomobile geçişle 410 bin kişi işsiz kalabilir" - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
13.01.2020 14:17:16