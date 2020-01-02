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Uyuşturucu sanığı 2 kişiye 18 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılalanan 2 kişiye toplamda 18 yıl 4 ay hapis ve 36 bin 660 TL adli para cezası verildi.

02.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:59 Uyuşturucu sanığı 2 kişiye 18 yıl 4 ay hapis cezası
'de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılalanan 2 kişiye toplamda 18 yıl 4 ay hapis ve 36 bin 660 TL adli para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Z.T., tutuksuz sanık İ.Ç. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Z.Y., "Böyle bir olay başımıza geldi ama benim suçum yok. Uyuşturucu ile hiçbir alakam yok. Elimi bile vurmadım" dedi. Ahraz olan İ.Ç. de, işaret dili ile yaptığı savunmada, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben uyuşturucu madde kullanmadım da, satmadım da. Yalan söyleniyor. Elimi bile vurmadım" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Z.T.'ye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası, tutuksuz sanık İ.Ç.'ye de aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezası verdi.

Olay

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu mahallesi Aşkale sokak üzerinde düzenledikleri operasyonda, Z.T. ve İ.Ç'den 102 paket 67.25 gram metamfetamin ele geçirdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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