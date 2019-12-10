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Uyuşturucu sanığına 1 yıl 8 ay hapis cezası

KAYSERİ'de polisleri görünce elindeki uyuşturucuyu yere atan ve tutuklu yargılanan Mehmet S. (45), 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

10.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:54Uyuşturucu sanığına 1 yıl 8 ay hapis cezası

KAYSERİ'de polisleri görünce elindeki uyuşturucuyu yere atan ve tutuklu yargılanan Mehmet S. (45), 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Eylül ayında merkez Melikgazi ilçesinde kaldırımda yürüyen Mehmet S.'nin, karşısında polisleri görünce elindeki poşeti park halindeki aracın altına attığını fark etti. Yapılan incelemede poşetin içinde 0.20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Mehmet S., karar duruşmasında hazır bulundu. Pişman olduğunu ifade eden sanık Mehmet S., "200 lira vererek uyuşturucu aldım. Ama kendimi çok kötü hissetim. Şuurumu kaybettim. Gözaltına almaya gelen polislerden Allah razı olsun, eğer onlar gelmeseydi ölecektim. Bir daha içmeyeceğim, söz veriyorum, çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet S.'ye, uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı ve tahliyesini kararlaştırdı.



Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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