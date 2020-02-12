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Uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklu olarak yargılanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi.

12.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:36Uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası
'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklu olarak yargılanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri İl Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasın yönelik düzenlenen operasyonda Ş.K., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ş.K. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Ş.K., suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyesini ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Ş.K.'nın suçunu sabit bularak, sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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