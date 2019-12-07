Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu etkisi olan hap sattığı tespit edilen 1 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:15Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
'da uyuşturucu etkisi olan hap sattığı tespit edilen 1 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 adet sentetik ecza hap ile yakalanan bir şahsa hapların satışını yaptığı tespit edilen M.K. isimli şüpheliyle ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda, 31 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:17 Destici'den Atalay'a tebrik telefonu - Haberler
19:11 Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı - Haberler
19:10 Türk-İş Başkanı Atalay yeniden başkan - Haberler
19:09 MSB: "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz" - Haberler
19:07 İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti - Haberler
19:07 G.Saray-Alanyaspor maçında 11'ler belli oldu - Haberler
18:23 Son dakika: Art arda depremler! Akdeniz beşik gibi sallanıyor - Haberler
17:43 Firar eden Ceren'in katilinin koğuş arkadaşı Ordu'da yakalandı - Haberler
17:02 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu - Haberler
7.12.2019 19:23:44