Haberler » Güncel » 'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber

'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aracına aldığı F.A.'yı darp ederek aracından atan ve gözaltına alınırken basın mensuplarına "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" diyen Abdülsamet E.' nin evinde uyuşturucu ele geçirildi.

11.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:33'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı

BURSA'nın ilçesinde, aracına aldığı F.A.'yı darp ederek aracından atan ve gözaltına alınırken basın mensuplarına "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" diyen Abdülsamet E.' nin evinde uyuşturucu ele geçirildi.

İnegöl'de 4 gün önce meydana gelen olayda Abdülsamet E. (34), otomobiliyle giderken, kaldırımda gördüğü F.A.'yı, zorla aracına bindirdi. Bir süre gezdirdikten sonra da aracı kenara çeken Abdülsamet E., F.A.'yı önce darbetti ardından da araçtan attı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A. tedavi altına alındı. Çevrede bulunan kameraları inceleyen polis ekipleri şüpheli Abdülsamet E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye seck edilen şüpheli Abdülsamet E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet ekipleri çelişkili ifadelerinden şüphelendikleri Abdülsamet E.'nin evine bu akşam operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada esrar ve payp adı verilen uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli Abdülsamet E. yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



İnegöl, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:30 Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Haber
22:29 Ayşe'nin avukatı: Bilimsel mütalaa ile sanık çelişti - Haber
22:28 Emine Erdoğan İnsanın içindeki şiddet eğiliminin terbiye yeri ailedir - Haber
22:26 "100 Yüze İmza ve Söyleşi" programında "muhacirlik" konuşuldu - Haber
22:25 Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu - Haber
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Haber
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Haber
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Haber
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Haber
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Haber
11.12.2019 22:31:53