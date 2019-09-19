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Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı

Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandıADANA - Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı.

19.09.2019 10:36
Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı
Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı
ADANA - Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis geçtiğimiz günlerde önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesinde Birdal B. isimli kişinin bonzai sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye baskın düzenleyen polis zanlıyı yakaladı. İddiaya göre, zanlının üst aramasında 6,03 gram bonzai ile 305 lira para bulundu.
Polis merkez Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesinde İrfan O. isimli şahsın da esrar sattığı ihbarını alarak adrese baskın yaptı. Baskında iddiaya göre zanlının üst aramasında 3.76 gram esrar ele geçirildi. İki zanlı emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.
Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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