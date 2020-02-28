Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu satarken polise yakalandı - Haberler

Uyuşturucu satarken polise yakalandı

Samsun'da bir kişi, 3 kişiye uyuşturucu satarken polise yakalandı.

28.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:32Uyuşturucu satarken polise yakalandı
'da bir kişi, 3 kişiye uyuşturucu satarken polise yakalandı.

Olay, ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.D.'yi takibe aldı. M.D. ile irtibat kuran 3 şahıstan 3 paket halinde 1,29 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.'nin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada 31,35 gram bonzai, 7 adet ekstasy hap, 3 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
28.02.2020 14:12:59