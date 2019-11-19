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Uyuşturucu satarken yakalanan 'Pepe Ali' tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 'Pepe Ali' olarak bilinen Mehmet Ali E. (63), kahvehane önünde gençlere uyuşturucu satarken yakalandı.

19.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:47Uyuşturucu satarken yakalanan 'Pepe Ali' tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 'Pepe Ali' olarak bilinen Mehmet Ali E. (63), kahvehane önünde gençlere uyuşturucu satarken yakalandı. Üzerinden uyuşturucu hap da çıkan Pepe Ali, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Gazipaşa, Akçakoyunlu, İsmetpaşa ve Boğaziçi Mahalleleri'nde önceden belirledikleri adresle operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu kullanıcısı 4 kişi ile uyuşturucu satıcıları Ahmet S. (30) ile Pepe Ali lakakplı Mehmet Ali E. gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 180 sentetik uyuşturucu hap, 1.38 gram bonzai, 34 gram esrar ile 1000 lira para ele geçirildi.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERİNE BENZETİLİYOR

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali E. ile Ahmet S. tutuklanarak cezaevine konuldu. Çevresindekiler tarafından çizgi film karakteri Pepe'ye benzetildiğinden dolayı Pepe Ali olarak anılan Mehmet Ali E.'nin suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.



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Kaynak: DHA

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