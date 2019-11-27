Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu satarken yakalandı - Haber

Uyuşturucu satarken yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

27.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:15Uyuşturucu satarken yakalandı
'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Erdemoğlu Bulvarı'nda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini alan Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, bir kişiyi takibe aldı. Ekipler bir süre sonra E.D. adlı şahsı, S.T. adlı kişiye uyuşturucu madde sattığı esnada yakaladı. S.T. adlı kişiye 'uyuşturucu madde alma', E.D. adlı şahsa ise 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan işlem yapıldı.

Üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan E.D. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Uyuşturucu Ticareti, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:53 Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir sessizliğini bozdu
16:52 Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
16:49 İBB'den atılan 2 işçi işe iade davasını kazandı
16:46 MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama tarama faaliyetleri de sürüyor"
16:42 Ümraniye'de apartmanda çıkan yangında can pazarı
16:36 Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 16:59:37