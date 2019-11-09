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Uyuşturucu satıcıları kavga etti: 1 ölü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Umut Y. (21) uyuşturucu satışındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı Eray K.'yı (55) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

09.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:04Uyuşturucu satıcıları kavga etti: 1 ölü

DENİZLİ'nin ilçesinde, Umut Y. (21) uyuşturucu satışındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı Eray K.'yı (55) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Umut. Y.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

?Olay, saat 14.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede toplanan 6 kişiden, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen Umut Y., iddiaya göre, kendisinden habersiz uyuşturucu satan Eray K.'yı uyarınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Umut Y., mutfaktan aldığı bıçakla Eray K.'yı göğsünden yaraladı. Eray K., kanlar içinde yığılırken, dairedekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Umut Y. kaçarken, gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eray K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eray K.'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Umut Y.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.



Merkezefendi, Güncel

Kaynak: DHA

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