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Denizli'de uyuşturucu satıcılarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Denizli'de bir uyuşturucu satıcısı, kendisinden habersiz uyuşturucu satan bir kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

09.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:58

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Umut Y. (21) uyuşturucu satışındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı Eray K.'yı (55) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Umut. Y.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, saat 14.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede toplanan 6 kişiden, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen Umut Y., iddiaya göre, kendisinden habersiz uyuşturucu satan Eray K.'yı uyarınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Umut Y., mutfaktan aldığı bıçakla Eray K.'yı göğsünden yaraladı. Eray K., kanlar içinde yığılırken, dairedekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Umut Y. kaçarken, gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eray K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eray K.'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Umut Y.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Denizli'de uyuşturucu satıcılarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Yeşilköy, Polis, Yaşam

Kaynak: DHA


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