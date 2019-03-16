Uyuşturucu Satıcıları Suçüstü Yakalandı

Kaynak: AA

Fatih'te çarşı ve mahalle bekçileri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, "gece kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, Kalenderhane ve Molla Gürani Mahallesi'nde devriye görevini yaparken uyuşturucu madde satan yaşı küçük Afganistan uyruklu H.A ve Cezayir uyruklu A.G (21) ile alıcılar T.T (76) ve Cezayir uyruklu B.N'yi (26) suçüstü yakaladı.Durumun polise bildirilmesi üzerine gözaltına alınan şüphelilerin Demirtaş Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan aramada 299 gram uyuşturucu madde, 20 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, cep telefonu ve dürbün ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden H.A ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanırken T.T ve B.N savcılık talimatıyla işlemlerin ardından serbest bırakıldı.