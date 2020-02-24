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Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Şanlıurfa'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 3 operasyonda 241 kilogram esrar ile 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

24.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:56Uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 3 operasyonda 241 kilogram esrar ile 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siverek Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. İl merkezinde düzenlenen operasyonda durdurulan bir kamyonetin gizli bölmelerinde 45 paket içerisinde 236 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Bir diğer operasyonda ise İstanbul'dan getirilen uyuşturucu maddenin Şanlıurfa'da satışa sunulacağı istihbaratını alan polisler, 2 paket içerisinde 120 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda ise bir yolcu otobüsünün bagaj kısmındaki valizde 3 paket halinde 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken her üç olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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