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Uyuşturucu satıcılarına darbe

Eskişehir emniyeti tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs yakalandı.

12.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:05Uyuşturucu satıcılarına darbe
emniyeti tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 9,13 gram sprey kutusuna gizlenmiş esrar, 3,73 gram skunk, 2,82 gram psilosbin (sihirli mantar), 1,73 gram reçine esrar, 3 adet uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahsa TCK-191 "uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçu kapsamında işlem yapıldı. 1 şüpheli şahıs, hakkında TCK-188 "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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