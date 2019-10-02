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Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

02.10.2019 17:30Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 günlük çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurularak aranan 4 şahıs üzerinde 21 gram bonzai ve 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine polis ekiplerince el konulurken yakalanan 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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