Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmıyor.

09.10.2019 17:03Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmıyor.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen C. D. isimli şahsın ikametine yapılan operasyonda 28 gram Metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet sürgü kısmı ayrılmış ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan ampül ele geçirdi. Şüpheli C.D. ele geçirilen malzemeler ile birlikte göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:30 'Oklavalı cin çıkarma' seansı yapan şahsın 10 yıla kadar hapsi istendi
19:27 Türk savaş uçakları 30 km derinliğe kadar indi, hedefler imha edildi
19:29 Suriye sınırından Ceylanpınar'a 2 roket atıldı
19:27 Esenyurt'ta feci olay: Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
19:14 Sinagog saldırganlarından biri Alman
19:14 Bafra'da 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi
19:13 Sivas'ta otluk alanda yangın
9.10.2019 19:40:44