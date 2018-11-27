Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

27 Kasım 2018 Salı 10:58



27 Kasım 2018 Salı 10:58

Kırşehir'de uyuşturucu ticareti yapma suçundan yargılanan 6 sanığa, 9 yıl 4 ay 15 gün ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kenan Köysüren, Abdullah Gönen, Emre Koç, Hasan Çakır, Mithat Akıllı ve Yasin Atasoy ile avukatları katıldı.Duruşmada, iddianamede yer alan suçlamalar, tanık beyanları ve gizli tanığın ifadeleri hatırlatılarak sanıkların savunmaları alındı.Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Çakır, Ankara'dan getirdikleri esrar ve uyuşturucu hapları Kırşehir'de "torbacı" diye tabir edilen kişiler aracılığıyla sattıklarını itiraf etti.Diğer sanıklar ise uyuşturucu ticareti yapmadıklarını ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini istedi.Mahkeme heyeti, Hasan Çakır'a 9 yıl 4 ay 15 gün, Yasin Atasoy, Mithat Akıllı ve Emre Koç'a 12 yıl 6'şar ay, Abdullah Gönen'e 18 yıl 9 ay, Kenan Köysüren'e 22 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.