Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı Adana'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

11.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:01
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı
ADANA - Adana 'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
İki araç ve bir evde yapılan aramada 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 54,93 gram esrar, 0,41 gram metamfetamin, 55 uyuşturucu hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.N, Y.G, B.T. ve E.G. tutuklandı. S.U, D.B. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(UMT-
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.N, Y.G, B.T. ve E.G. tutuklandı, S.U, D.B. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya’yı geçti Haberler
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geçti
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:56: Fethiye'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası kesildi - Haberler 19:50: Maden kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi - Haberler 19:41: Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Haberler 19:40: Bağcılar'da korkutan yangın: Lastik ve straforlar alev alev yandı - Haberler 19:39: Şuhut'ta ev yangını - Haberler 18:59: İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı 18:23: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler