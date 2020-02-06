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Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

06.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:27Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 869 adet uyuşturucu hap, 35 gram metamfetamin maddesi, 42 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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