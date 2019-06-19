19.06.2019 09:58
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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu 19 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı şafak vakti düzenlenen operasyona, çevik kuvvet ile asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu 157 polis katıldı.
Operasyonda, Y.T, Y.K, M.E, B.G, A.G, V.Y, A.B.Ö. ile Ş.K. gözaltına alındı.
Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Kaynak: AA
Kayseri, Güncel

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