Haberler » Güncel » Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaklaşık bin polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

14.10.2019 11:11Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Bursa ve İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaklaşık bin polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa merkez ve Gemlik ilçesi ile İstanbul'daki bazı adreslere, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis tarafından şafak vaktinde, 3 ay önce başlatılan çalışmaların devamı niteliğinde operasyon düzenlendi.
Drone ile havadan takip edilen operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve depolarında narkotik dedektör köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, 13 ecstasy hap, satışa hazır bir miktar esrar, ruhsatsız bir tabanca ve 4 tüfek ile 185 fişek ele geçirildi. Bir miktar sentetik uyuşturucu da bir eve yapılan baskında gitarın içinde bulundu.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:10 Resulayn'da PKK'ya ait tünel bulundu
12:04 Adana'da 459 projeden 128'i tamamlandı
12:10 Avcılar'daki banka soyguncusu kamerada
12:09 Tsk, münbiç sınırına takviye güç gönderiyor
12:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'ye gidiyor
12:08 Kırşehir'de ceviz ağacından düşen kişi öldü
12:08 Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de...
14.10.2019 12:10:48