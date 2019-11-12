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UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU

İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

12.11.2019 07:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 07:04UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere, sabah saatlerinde teker teker girildi. Operasyon yapılan yerlerden biri de Başakşehir Güvercintepe Mahallesi oldu. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı. Arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin operasyona gidişi

-Özel harekat polislerinin adreslere girişi

-Özel harekat ekiplerinin yürüyüşü

-Güvenlik önlemi alınması

-Genel ve detay görüntüler



Başakşehir, Narkotik, Güncel

Kaynak: DHA

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