Uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Malatya merkezli 2 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

24.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:31
Malatya merkezli 2 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen ve 2 aydır takip edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 100 polisle, Malatya merkez mahalleleri, Akçadağ ilçesi ve Siirt'te 14 şüphelinin adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpekleri "Neptün" ve "Bonita"nın da katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda drone da kullanıldı.
Operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Bu sırada bazı polisler ise sokak girişlerinde önlem aldı.
Aramaların ardından gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü. Uyuşturucu satıcılarına ’şafak’ operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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