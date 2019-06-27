27.06.2019 11:59
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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 6 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik 74 personelden oluşan 28 ekibin katılımıyla ilçedeki bazı adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kilo 36 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, 3 kök Hint keneviri ile tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Diyarbakır , Güncel

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